Омские предприятия обязали снизить выбросы в атмосферу на 15-20%

ОМСК, 12 января. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий первой степени, способствующий накоплению вредных веществ в атмосфере, объявили в Омске, сообщается в среду на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды . При таком режиме промышленные предприятия обязаны снизить выбросы в атмосферу на 15-20%.

"До 11 часов (08:00 мск) 13 января объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени для предприятий Омска", - сообщили в управлении.

В пресс-службе Минприроды Омской области ТАСС уточнили, что при режиме первой степени неблагоприятных условий промышленные предприятия обязаны снизить выбросы в атмосферу на 15-20%, а теплоснабжающие организации - на 5-10%. Всего в Омске получателями прогноза НМУ являются более 140 промышленных и коммунальных компаний.

Жители Омска в июне 2021 года во время прямой линии с Владимиром Путиным пожаловались, что не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа, отметила, что город занимает пятое место среди городов России с самым загрязненным воздухом. По ее словам, более 84% вредных выбросов обусловлены деятельностью промышленности. Она подчеркнула, что проблемы экологии в Сибири необходимо решать ускоренными темпами, так как эти вопросы входят в тройку самых острых для жителей Сибирского федерального округа.

Четырнадцатого декабря на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства Абрамченко заявила, что выбросы в Омске снизились более чем на 1%. Плановый показатель по совокупному снижению вредных выбросов в 12 городах в 2022 году составил 4%.