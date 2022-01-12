Google, Facebook и WhatsApp оплатили 22 млн рублей штрафов в России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Американские компании Google, Facebook (ныне Meta Platforms), WhatsApp оплатили 22 млн рублей штрафов за нарушение законодательства о локализации персональных данных россиян на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Google, WhatsApp и Facebook оплатили назначенные судом штрафы в размере 22 млн рублей. Twitter штраф не оплатил", - сказали в пресс-службе.

В 2021 году Таганский районный суд Москвы рассмотрел административные протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp, Twitter и Google, не локализовавших на территории РФ базы данных российских пользователей.

WhatsApp и Google были оштрафованы на 4 и 3 млн рублей соответственно, а Facebook и Twitter за повторные нарушения требований о локализации персональных данных - на 15 и 17 млн рублей.

Ранее в 2020 году компаниям Facebook и Twitter суд уже назначал штрафы по 4 млн рублей каждой за невыполнение требований закона о локализации баз персональных данных. Facebook оплатил штраф, Twitter штраф не оплатил.