Договор о транзите через Литву белорусских удобрений аннулируют 1 февраля

ВИЛЬНЮС, 12 января. /ТАСС/. Соглашение о железнодорожном транзите через Литву в Клайпедский порт калийных удобрений производства ОАО "Беларуськалий" прекратит действие с февраля текущего года. О таком решении правительства республики сообщил в среду журналистам глава Минтранса Литвы Марюс Скуодис.

"Руководствуясь выводами координационной комиссии по обеспечению защиты объектов, имеющих значение для национальной безопасности, правительство решило с 1 февраля расторгнуть договор как не отвечающий интересам национальной безопасности", - заявил он.

До этого дня перевозки продолжатся. "С 1 февраля они естественным образом прекратятся, так как для них уже не будет правовой основы", - отметил глава ведомства.

Это значит, что госкомпания "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") не сможет предоставлять ОАО "Беларуськалий" транспортные услуги, однако, как отметил Скуодис, это могут делать другие фирмы. "Транзит удобрений могут перехватить около 10 предприятий, наиболее реальные возможности у двух из них", - сказал министр.

Несмотря на введенные 8 декабря Вашингтоном санкции против белорусского производителя, транзит его продукции через Литву остановлен не был. Как поясняли в "Летувос гележинкеляй", компания получила от белорусских заказчиков аванс в виде предоплаты за транзит, поэтому в одностороннем порядке прекратить перевозку удобрений в Клайпедский морской порт не может.

21 декабря координационная комиссия решила, что соглашение "Летувос гележинкеляй" с ОАО "Беларуськалий" не отвечает интересам национальной безопасности. Договор между сторонами был подписан в 2018 году до 2023 года. Он предусматривает железнодорожный транзит через Литву и погрузку в Клайпедском порту 11 млн тонн белорусских удобрений в год.