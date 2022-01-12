Эксперт: поручение индексировать пенсии говорит о повышении внимания к доходам населения

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Данное в среду президентом России Владимиром Путиным поручение в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6% свидетельствует о возвращении внимания федеральных властей к теме повышения доходов населения. Такое мнение высказал генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов во время заседания экспертного клуба "Регион".

"Сегодняшнее заявление Владимира Путина о том, что пенсии будут индексироваться на 8,6%, означает, что власть в некотором смысле возвращается к более интенсивной повестке компенсаций и индексации доходов, чем это было в предшествующие 3-4 года. Об этом может свидетельствовать это заявление", - сказал Орлов.

По его словам, актуальность этого решения обусловлена существенной разницей между уровнями доходов граждан как в различных регионах страны, так и в пределах одного субъекта. "В некоторых регионах эта проблема носит кричащий характер и тоже, думаю, что должна решаться в достаточно оперативном порядке", - добавил Орлов.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова сообщила ТАСС, что прибавка к пенсиям неработающих пенсионеров после индексации на 8,6% составит в среднем 1 400 рублей.