AstraZeneca подаст документы на регистрацию вакцины в РФ после результатов исследования

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. AstraZeneca подаст документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в России после получения результатов исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы собираемся подать документы на регистрацию, когда у нас появятся данные по результатам исследования комбинированного применения вакцин AstraZeneca и "Спутник Лайт", - говорится в сообщении.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что иностранным производителям вакцин от коронавируса для одобрения их препаратов в России необходимо направить заявку в Минздрав РФ, и пока подать такую заявку планирует фармкомпания AstraZeneca. Дмитриев уточнил, что компания стала первым международным партнером РФПИ по комбинированным исследованиям совместных вакцин.

Исследования безопасности и иммуногенности комбинации вакцины AstraZeneca и первого компонента вакцины "Спутник V" в Азербайджане начались в феврале 2021 года. В сентябре РФПИ сообщил, что предварительные результаты исследования в Азербайджане показали высокий рост антител у испытуемых. Клиническое исследование комбинации вакцин осуществляется в рамках глобальной программы сразу в нескольких странах.