Расходы на индексацию пенсии в 2022 году выше инфляции составят 549,7 млрд рублей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Общий объем расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году с учетом поручения президента РФ составит 549,7 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минфина РФ.

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"Индексация страховых пенсий в 2022 г. была предусмотрена на уровне 5,9%. В бюджете Пенсионного фонда РФ на это предусмотрено 377 млрд рублей. С учетом поручения президента РФ проиндексировать пенсии выше инфляции, на уровне 8,6%, дополнительно в 2022 году потребуется 172,7 млрд рублей. Общий объём расходов на индексацию страховой пенсии в текущем году составит 549,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, средний размер пенсии неработающих пенсионеров составит 18 984 рублей после индексации на 8,6% по поручению президента РФ, что затронет 30,8 млн человек. Индексация потребует дополнительно свыше 170 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года, в среднем они выросли до 18 521 рубля. Эта мера затронула 30,78 млн человек. Расходы Пенсионного фонда России на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, оцениваются в 8,1 трлн рублей в 2022 году. Как отмечал ранее президент РФ, инфляция по итогам 2021 года может превысить 8%. В этой связи на ежегодной пресс-конференции Путин заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции.