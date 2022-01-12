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Bloomberg: Sony продолжит выпускать PlayStation 4 из-за сбоев в поставках PlayStation 5

По данным агентства, в 2022 году компания выпустит около миллиона консолей PlayStation 4

НЬЮ-ЙОРК, 12 января. /ТАСС/. Японская корпорация Sony продолжит производство игровых консолей PlayStation 4 в течение 2022 года из-за сбоев в поставках ее новой флагманской модели PlayStation 5. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

"Это одна из самых продаваемых консолей, и между поколениями всегда есть переход", - приводит агентство слова представителя Sony.

Компания никогда официально не объявляла, когда прекратит производство PlayStation 4, однако, по данным Bloomberg, производство этой версии консоли планировалось завершить в конце 2021 года. В соответствии с обновленными планами в 2022 году будет выпущено около миллиона единиц PlayStation 4.

Консоль PlayStation 4, выпущенная в 2013 году, разошлась тиражом более 116 млн единиц и по сегодняшний день остается популярной среди потребителей. При ее сборке используются менее совершенные чипы, она проще в изготовлении и представляет собой недорогую альтернативу PlayStation 5.

В 2021 году игровое подразделение японской компании столкнулось с рядом непредвиденных проблем в связи с пандемией COVID-19, включая более медленные, чем ожидалось, темпы производства PlayStation 5, которые усугубляются деятельностью онлайн-спекулянтов, срывающих розничные поставки новой консоли.

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