Более 60 предприятий по обращению с отходами появились в России в 2021 году

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Свыше 60 предприятий по обращению с бытовыми отходами, большая часть которых занимается сортировкой мусора, ввели в строй в 34 регионах России в 2021 году. Об этом сообщает в среду пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

"В 2021 году в эксплуатацию в 34 субъектах ввели 61 объект обращения с отходами. Из них - 33 объекта сортировки и 11 комплексных объектов с сортировками. Общая мощность объектов обработки, которые ввели в прошлом году, - 5,35 млн тонн. При этом общие мощности объектов обработки в стране - 28,9 млн тонн", - заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, благодаря вводу новых предприятий уровень обработки или сортировки отходов составил 40,6%. Это на 10% выше, чем в 2020 году, когда показатель был на уровне 30% после введения 37 предприятий. Всего, по данным федеральной схемы обращения с отходами, ежегодно в России в среднем образуется 59,7 млн тонн отходов.

Общий объем инвестиций в инфраструктуру обращения с отходами в 2021 году составил более 30 млрд рублей. РЭО, в свою очередь, профинансировало пять проектов на 6,1 млрд рублей.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.