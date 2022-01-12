Эксперты: туризм в Мурманской области вернется к допандемийным показателям к 2024 году

МУРМАНСК, 12 января. /ТАСС/. Восстановление допандемийных показателей в сфере туризма в Мурманской области прогнозируется в 2024-2025 годах. Такое мнение высказали ученые Института экономических проблем имени Г.П. Лузина Кольского научного центра (КНЦ) РАН в своем труде "Актуальные аспекты развития туризма в регионах Европейского севера России и Западной Арктики", сообщили в среду в КНЦ РАН.

По данным властей Мурманской области, количество туристов, посетивших Заполярье за три квартала 2019 года, превысило 438 тыс. В аналогичном периоде 2021 года турпоток в регион составил около 350 тыс. человек.

"В Мурманской области, по прогнозам, восстановление показателей 2019 года ожидается в 2024-2025 годах", - говорится в сообщении.

Относительно арктического туризма ученые прогнозируют отложенный спрос на турпродукты из-за низкой покупательной способности населения страны, одновременно с этим они считают, что внутренний туризм станет более востребован, чем выездной. "После карантина многие направления и бренды придется во многом воссоздавать заново. Нельзя исключить возможность полной ликвидации некоторых направлений по причине длительного отсутствия спроса. Одновременно возможен всплеск интереса к наиболее доступным локациям Баренцева и Белого морей, а также ближайших к материку островов", - сообщают авторы научного труда.

КНЦ РАН издал книгу "Актуальные аспекты развития туризма в регионах Европейского севера России и Западной Арктики" научного сотрудника Института экономических проблем имени Г. П. Лузина Эдуарда Грушенко и инженера-исследователя Евгении Лисуновой, посвященную актуальным аспектам развития туризма в регионах Европейского Севера России и Западной Арктики. Авторы рассмотрели проблемы туризма Мурманской, Архангельской, Вологодской областей и Карелии, а также архипелага Шпицберген и национального парка "Русская Арктика", организованном на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, и предложили пути их решения.