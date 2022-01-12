Официальный отель Эрмитажа выставили на торги в Петербурге за 2,7 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 января. /ТАСС/. Официальный отель Государственного Эрмитажа с одноименным названием выставили на торги в Петербурге с начальной ценой в 2,7 млрд рублей. Сообщение о торгах опубликовано на ресурсе "Торги-ру".

"Официальная гостиница Государственного музея Эрмитаж, общая площадь - 11 419 кв. м, начальная цена - 2,7 млрд рублей", - говорится в документации лота.

Гостиница, расположенная в центре Петербурга - на ул. Правды, д. 10, лит. А, имеет восемь этажей и продается вместе с земельным участком. Торги пройдут 26 января 2022 года.

Отель открылся в 2013 году. Тогда гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский говорил, что этот пятизвездочный отель - единственный в России и мире получил право использовать товарные знаки Эрмитажа на основании лицензионного договора.

Гостиница разместилась в центре северной столицы в отреставрированной постройке 1930-х годов. В советское время там располагался Дворец культуры работников пищевой промышленности. Здание приспособлено под гостиницу после реконструкции с соблюдением требований по охране архитектуры.

По данным СПАРК, имущество принадлежит АО "Международная балтийская инвестиционная компания". Обществом на 70% владеет гражданин Азербайджана и на 30% - российский гражданин. За последние два месяца прошлого года кредитор компании "Международный Банк Азербайджана" трижды намеревался подать в суд на банкротство МБИК.