Шерман: "Северный поток - 2" подрывает безопасность многих стран Евроатлантики

БРЮССЕЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" угрожает энергетической и национальной безопасности большой части стран Евроатлантики. Об этом заявила в среду первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам завершившегося в Брюсселе заседания Совета Россия - НАТО (СРН).

"Это российский геополитический проект, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества", - сказала она.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.