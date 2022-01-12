В МЭР оценили предложение проиндексировать пенсии выше уровня инфляции

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Дополнительная индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам на 8,6% в рамках поручения президента РФ вместе с другими мерами соцподдержки поможет нивелировать влияние, оказываемое ростом цен на благосостояние населения, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

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"Поручение президента страны о повышенной индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам на 8,6% в текущем году одновременно увеличит базу для индексации и в последующие годы. В целом принятые решения по дополнительной индексации страховых пенсий, в совокупности с другими мерами социальной поддержки, помогут нивелировать влияние роста цен на благосостояние населения", - отметили в министерстве.

Там напомнили, что начиная с 2019 года размеры пенсий по старости для неработающих пенсионеров индексировались выше инфляции. По данным Минэкономразвития, с учетом единовременной выплаты всем пенсионерам 10 тыс. рублей в сентябре 2021 года и индексации в январе прошлого года общее повышение среднего размера пенсии составило 11,1%, превысив инфляцию по итогам 2021 года.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству в ближайшее время принять решение об индексации пенсий на 8,6%.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексированы на 5,9% с 1 января 2022 года, в среднем они выросли до 18,521 тыс. рублей. Эта мера затронула 30,78 млн человек. Расходы Пенсионного фонда России на выплату всех страховых пенсий, в том числе пенсий по старости, оцениваются в 8,1 трлн рублей в 2022 году.

По данным Росстата, инфляция в России в 2021 году составила почти 8,4%. Таким образом, пенсии будут проиндексированы на уровень выше инфляции прошедшего года.