Власти Краснодара приобретут 10 трехсекционных вагонов для обновления трамвайного парка

КРАСНОДАР, 12 января. /ТАСС/. Власти Краснодара, где существует необходимость обновления почти 40% подвижного состава трамвайного парка, в 2022 году планируют приобрести 10 трехсекционных вагонов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в среду.

С 2019 года в Краснодаре на фоне высокой доли миграции реализовывали самую масштабную программу обновления парка электротранспорта за последние 40 лет, на эти цели были направлены 3 млрд рублей, были закуплены 103 новых трамвая - 99 односекционных и четыре - трехсекционные. Это позволило обновить 31,8% трамвайного парка. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее распорядился направить на обновление трамвайного парка города в 2022 году 1 млрд рублей.

"Еще 39,5% подвижного состава остро нуждаются в замене. На закупку новых трамваев Краснодару, по решению губернатора Кубани, выделят 1 млрд рублей. На эти средства, с учетом софинансирования из местного бюджета, планируется приобрести 10 новых трамваев", - сообщили в пресс-службе.

По данным директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Архипова, планируется приобрести трехсекционные модели. Так, по его словам, вместимость 10 таких трехсекционных составов сопоставима с 16 односекционными. В пресс-службе добавили, что также есть необходимость обновления 62,5% парка троллейбусов в Краснодаре, это около 117 единиц, и порядка 54% парка автобусов - 70 единиц.

В 2018 году Краснодар был признан городом-миллионником, сюда ежегодно переезжают тысячи человек, поэтому число машин растет, а пробки все чаще достигают 9-10 баллов. По предварительным данным переписи населения 2021 года, численность жителей Краснодара уже достигает 1,7 млн. Власти города предпринимают меры по снижению загруженности дорог, строят развязки, населению предлагают больше пользоваться общественным транспортом. Кроме того, в 2021 году начали строить новую трамвайную линию, которая будет направлена в густонаселенный микрорайон на улице Московской - это первая линия трамвая, которая строится в городе за последние 20 лет.

Трамвайная сеть Краснодара включает 16 маршрутов общей протяженностью 380 км. На маршруты ежедневно выходят 228 вагонов.