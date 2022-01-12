Властям Египта передали лицензионные документы на строительство двух энергоблоков АЭС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Росатом передал лицензионную документацию на сооружаемые в Египте энергоблоки №3 и №4 АЭС "Эль-Дабаа" в Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (NPPA). Об этом в среду сообщила пресс-служба госкорпорации.

Это один из ключевых этапов в реализации проекта АЭС "Эль-Дабаа", целью которого является выдача лицензии на сооружение энергоблоков №3 и №4. Как отмечается в сообщении, пакет документов, необходимых для получения разрешения на сооружение энергоблоков, был передан с опережением графика. Как только разрешение будет выдано, стороны смогут приступить к полномасштабному строительству, подчеркивают в Росатоме.

Соглашение о строительстве атомной станции в Египте было подписано между Москвой и Каиром в ноябре 2015 года. Контракт на инженерные разработки, материально-техническое снабжение и строительство был заключен 31 декабря 2016 года. Строительство АЭС планируется завершить к 2029 году.