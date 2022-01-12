Аэропорт Ижевска достиг максимума пассажиропотока в 2021 году

ИЖЕВСК, 12 января. /ТАСС/. Пассажиропоток в аэропорту Ижевска по итогам 2021 года составил 544,7 тыс. человек, что является максимальным показателем за его новейшую историю, сообщается в среду на сайте авиакомпании "Ижавиа".

"Аэропорт Ижевска в 2021 году достиг максимума пассажиропотока за всю новейшую историю. На 31 декабря количество пассажиров, прибывших и вылетевших из аэропорта Ижевска, составило 544 751 человек. В ижевское небо воздушные суда за год поднялись 3 017 раз", - говорится в сообщении.

По направлениям вылета из Ижевска в 2021 году лидерами стали Москва (195 423 пассажира), Санкт-Петербург (36 322 пассажира), Сочи (10 863 человека). В компании отметили, что в 2022 году география полетов из аэропорта Ижевска станет шире. К Москве, Петербургу, Сочи, Екатеринбургу и Новосибирску добавятся Самара, Калининград, Минеральные Воды, Краснодар, Симферополь.

Аэропорт Ижевска расположен в 15 км восточнее центра города, имеет статус аэропорта федерального значения, обслуживает внутренние пассажирские и грузовые рейсы. В начале 2019 года воздушная гавань получила разрешение на прием Airbus А-319, A-320 и их модификации, а также А-321-100, А-321-200 и А-321-Neo, в октябре 2020 года - на прием Boeing 737-800, а в ноябре 2021 года - на прием Boeing 737-400. Полеты из Ижевска выполняют в том числе авиакомпании "Ижавиа" и "Россия".

В 2018 году пассажиропоток воздушной гавани составил 352,2 тыс. человек, в 2019 году - 356,7 тыс. человек, в 2020 году - 298,1 тыс. человек.

Работа авиакомпании

В пресс-службе "Ижавиа" также сообщили, что использование с апреля самолета Boeing 737-800 помогло достичь показателя в 323,2 тыс. перевезенных пассажиров, что на 69,5% выше уровня 2020 года и на 11,5 % выше уровня 2019 года.

"Помимо количественных показателей в 2021 году произошло изменение и качественных характеристик. После успешного выполнения регулярной программы весной и летом 2021 года "Ижавиа" перевела на ежедневную основу рейсы в Санкт-Петербург, а перелеты в Сочи круглогодично стали прямыми беспосадочными", - отмечается в сообщении.

Генеральный директор "Ижавиа" Александр Синельников рассказал, что в 2022 году компания ставит перед собой задачу обновления флота и реализацию инфраструктурных проектов. "Также в наших планах - выход за пределы нашего базового аэропорта и полеты за рубеж", - цитирует Синельникова пресс-служба.