Минпромторг: средняя наценка торговых сетей на базовые товары не превышает 15-16%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Средняя наценка крупных торговых сетей России на базовые товары составляет не более 15-16%, заявил в среду замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия-24".

"В целом средняя наценка на товары в торговых сетях составляет не более 15-16%, - сказал Евтухов, - Конечно, есть товары с большей наценкой, но это не товары первой необходимости, они не входят в социальную корзину. Мы говорим про якорные товары, за которыми покупатели чаще приходят".

Ранее крупные розничные сети X5 Group и "Магнит" предложили Федеральной антимонопольной службе (ФАС) ограничить наценку на самые дешевые базовые продукты не более чем на 10% до конца года.

В X5 Group пояснили изданию "Коммерсантъ", что ограничения наценки коснутся более 20 товарных категорий и начнут действовать с 12 января во всех магазинах сети. Однако список конкретных товаров будет определяться ежемесячно.

В "Магните" отметили, что наценка будет ограничена примерно на 200 товарных позиций из 25 категорий базовых продуктов. В них включат вермишель, овощи из "борщевого набора", хлеб, молоко, сливочное масло и гречневую крупу.