Reuters: завод по производству смартфонов Apple в Индии возобновил работу

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 января. /ТАСС/. Завод тайваньской компании Foxconn India, где собираются смартфоны американской компании Apple, возобновил в среду работу после более чем трехнедельного перерыва. Об этом со ссылкой на представителя предприятия сообщило агентство Reuters.

По его данным, завод в городе Сриперумбудур (штате Тамилнад) пока работает в одну смену, на производство вышли 120 человек. Планируется, что предприятие начнет функционировать на полную мощность не ранее чем через два месяца.

Проверка условий проживания в общежитии завода не завершена. Ранее в Apple обещали следить за тем, как живут и чем питаются сотрудники Foxconn India после отравления 250 рабочих, которое привело к протестам и приостановке работы предприятия. На заводе в Сриперумбудуре в основном заняты женщины. Они неоднократно жаловались на негодное питание в столовой общежития и неудовлетворительное состояние помещений.

Foxconn India собирает смартфоны iPhone 12 и некоторые устройства для китайской компании Xiaomi.