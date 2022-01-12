Белоруссия ввела запрет на ввоз скота из Оренбургской области и Казахстана

МИНСК, 12 января. /ТАСС/. Белоруссия с 12 января ввела ограничения на ввоз из Оренбургской области России и Казахстана крупного и мелкого рогатого скота и свиней. Об этом сообщает Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии.

Согласно данным ведомства, на территории Оренбургской области выявлены случаи заболевания ящуром, а в Казахстане зарегистрированы случаи заболеваний крупного рогатого скота с характерными для ящура признаками.

Кроме того, ограничения введены на ввоз диких восприимчивых к ящуру видов животных, продукции, полученной от данного скота, мяса, мясопродуктов, сырья, охотничьих трофеев.

При этом отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из Оренбургской области России и Казахстана. В департаменте указали на необходимость принятия дополнительных мер контроля по обеспечению биологической защиты белорусских животноводческих объектов всех форм собственности.