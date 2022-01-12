Минсельхоз Казахстана временно ограничил ввоз из России восприимчивых к ящуру животных

НУР-СУЛТАН, 12 января. /ТАСС/. Казахстан ввел временное ограничение на ввоз в республику из России восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья животного происхождения. Об этом сообщила в среду пресс-служба казахстанского министерства сельского хозяйства (МСХ).

"В результате регистрации вспышки ящура в Беляевском районе Оренбургской области РФ, 31 декабря 2021 года комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ ввел временные ограничения на ввоз в Республику Казахстан и транзит из Оренбургской области восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья животного происхождения", - говорится в сообщении.

Ранее в среду Россельхознадзор информировал, что с 12 января вводит временный запрет на ввоз животных и продукции животноводства из Казахстана из-за ухудшения эпизоотической обстановки по ящуру.

"Учитывая непосредственную близость зарегистрированного очага ящура в РФ к государственной границе, министерством создана рабочая группа для проведения эпизоотического мониторинга на приграничной территории", - пояснили в казахстанском ведомстве.

По его данным, в регионах проводится отбор проб для последующих лабораторных исследований в Национальном референтном центре по ветеринарии. По результатам будут приняты соответствующие меры.