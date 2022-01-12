Цена бензина в РФ с начала 2022 года по 10 января выросла на 0,4%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Стоимость бензина в России с начала 2022 года по 10 января увеличилась на 0,4%, не превысив инфляцию за тот же период, которая составила 0,56%, следует из данных Росстата.

Рост цены дизельного топлива за рассматриваемый период, напротив, превысил уровень инфляции в стране и составил 0,7%.

Ранее в Минэнерго неоднократно говорили, что не допустят роста цены топлива в рознице выше уровня инфляции в 2021 году. По данным Росстата, средняя потребительская цена бензина в России по состоянию на 10 января составила 50,42 рублей за литр, дизельного топлива - 54,37 рубля за литр.

Средние потребительские цены на бензин в России с 3 по 9 января 2022 года выросли на 29 копеек и составили 50,42 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 29 копеек - до 47,4 рубля за литр. Бензин Аи-95 подорожал на 28 копеек - до 51,29 рубля за литр, стоимость бензина Аи-98 возросла на 25 копеек - до 59,42 рубля за литр. Дизельное топливо увеличилось в цене на 43 копейки - до 54,37 рубля за литр.

По данным Росстата, с начала года рост цен на бензин автомобильный отмечен в 79 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Ненецком автономном округе - на 1,9% и Новгородской области - на 1,2%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Республике Тыва - на 0,2%, Чеченской Республике и Орловской области - на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге с начала года цены на бензин автомобильный выросли на 0,5% и 0,7% соответственно. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,35 до 48,99 рубля, марки АИ-95 - от 51,2 до 55,69 рубля, марки АИ-98 - от 52,8 до 63,09 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,9 до 48,88 рубля, марки АИ-95 - от 49,95 до 53,69 рубля, марки АИ-98 - от 59,2 до 61,41 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ за отчетный период уменьшился на 7,3% по сравнению с предыдущей неделей - до 783,9 тыс. тонн. Производство дизельного топлива выросло на 2,5% и составило 1 млн 621,7 тыс. тонн.