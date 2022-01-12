Гречка в декабре подорожала на 4,1%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Гречка в России в декабре 2021 года подорожала на 4,1%, яйца - на 3,9%, плодоовощная продукция - на 3,6%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"В декабре яйца куриные в среднем по России подорожали на 3,9%, в том числе в 10 субъектах Российской Федерации - на 0,2-2%, в 30 субъектах - на 2,1-4%, в 44 субъектах - на 4,1-8%", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, среди прочих продовольственных товаров подорожали: крупа гречневая - на 4,1%, кальмары мороженые - на 3,7%, сельди соленые - на 3,5%, макаронные изделия - на 3,2%, крупы манная, овсяная и перловая, овсяные хлопья "Геркулес", рис, а также горох и фасоль, вермишель, мука пшеничная, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, филе сельди соленое, молоко пастеризованное, кисломолочные продукты, печень говяжья, маргарин - на 2-2,7%. В ведомстве также отметили, что цены на плодоовощную продукцию в среднем увеличились на 3,6%, в том числе на капусту белокочанную - на 19,6%, огурцы - на 19,1%, чеснок - на 13,8%, виноград - на 7,8%. В то же время подешевели: апельсины - на 6,1%, лимоны - на 2%, помидоры - на 0,9%.

Сахар в среднем по России подорожал на 2,1%, в том числе в 45 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2%, в 30 субъектах - на 2,1-4%, в 6 субъектах - на 4,1-4,6%. Цены на масло подсолнечное в среднем по России выросли на 0,9%, в том числе в 31 субъекте Российской Федерации - на 0,1-1,0%, в 24 субъектах - на 1,1-2%, в 10 субъектах - на 2,1-7,7%.

Одновременно в среднем по России цены на мясо кур снизились на 1%, в том числе в 31 субъекте Российской Федерации - на 0,1-2%, в 30 субъектах - на 2,1-4,9%. Шоколад подешевел на 0,8%.

Подорожание с 1 января

Стоимость макаронных изделий в России с 1 по 10 января выросла на 1%, гречки - на 0,8%, сахара - на 0,7%. "За период с 1 по 10 января 2022 года выросли цены на макаронные изделия - на 1%, масло сливочное подорожало на 0,8%, маргарин, молоко стерилизованное, мука пшеничная - на 0,6%, говядина, сметана, вермишель, водка - на 0,5%", - говорится в сообщении.

Молоко пастеризованное, хлеб из пшеничной муки различных сортов, печенье, конфеты шоколадные подорожали за отчетный период на 0,4%, колбасы полукопченые и варенокопченые, рыба мороженая, сыры сычужные, хлеб ржаной, рис, чай черный - на 0,3%, баранина, сосиски, сардельки, творог, соль - на 0,2%, колбасы вареные, смеси сухие для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Цены на крупу гречневую в среднем по России увеличились на 0,8%, на сахар-песок - на 0,7%. Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,2%. Яйца куриные в среднем по стране стали дороже на 0,1%.

Стоимость овощей и мяса

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,1%, в том числе на огурцы - на 7,4%, помидоры - на 6,7%, капусту белокочанную - на 6%, бананы - на 3,8%, морковь - на 3,6%, картофель и лук репчатый - на 1,6%, свеклу столовую - на 1,4%, яблоки - на 0,8%.

Снижение цен на мясо кур в среднем по стране составило 0,1%, в том числе в 50 субъектах Российской Федерации - 0,1-2,3%. Цены на консервы мясные для детского питания снизились на 0,3%, свинину и консервы фруктово-ягодные для детского питания - на 0,1%.

Стоимость лекарств

Стоимость бромгексина и настойки пустырника в декабре 2021 года выросла на 3,5% по сравнению с месяцем ранее, следует из данных Росстата.

"Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), стали дороже на 0,7%, в том числе бромгексин, настойка пустырника - на 3,5%", - говорится в документе.

По данным ведомства, линекс в декабре 2021 года подорожал на 1,8% по сравнению с ноябрем 2021 года, сульфацетамид, троксерутин, корвалол, эссенциале форте Н, йод, отечественные поливитамины без минералов - на 0,7-1%. Валидол и левомеколь подешевели на 0,6%, комбинированные анальгетики - на 0,2%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, за месяц снизились на 0,1%, в том числе на эналаприл - на 2,6%, витамин Д3 - на 0,8%, галазолин, амоксициллин с клавулановой кислотой - на 0,7%, номидес, азитромицин, супрастин, лоперамид, хлоргексидин, верошпирон, цефтриаксон, эликвис - на 0,2-0,6%. В то же время стоимость ибупрофена выросла на 0,9%, отечественного аспирина - на 0,7%, амброксола, глицина, сеннозидов А и В, амлодипина, нитроглицерина - на 0,3-0,5%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов в декабре подорожали: корригирующие очки - на 0,6%, аппараты для измерения артериального давления - на 0,5%, бинты - на 0,4%, одноразовые шприцы и отечественная вата - на 0,3%. Вместе с тем медицинские безртутные термометры подешевели на 0,1%, рассказали в ведомстве.