В МЭР сообщили, что годовая инфляция в России с 1 по 10 января составила 8,61%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Инфляция в России с 1 по 10 января составила 8,61% в годовом выражении, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития РФ.

"На первой неделе 2022 года (за период с 1 по 10 января) инфляция составила 0,56%. На продовольственные товары цены выросли на 0,55% преимущественно за счет удорожания овощей и фруктов на 3,13%, на другие продукты питания цены выросли на 0,21%", - отмечается в обзоре.

По данным Минэкономразвития, непродовольственная инфляция за отчетный период составила 0,4%, замедлившись в первую очередь за счет цен на легковые автомобили. При этом в секторе туристических и регулируемых услуг цены выросли на 0,72% при удорожании услуг зарубежного туризма и пассажирского транспорта.