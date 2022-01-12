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Компания Романа Троценко подала ходатайство в ФАС на покупку "Воркутаугля"

Компания Романа Троценко подала ходатайство в ФАС на покупку "Воркутаугля" - служба.

Гречка в декабре подорожала на 4,1%
Цены на яйца выросли на 3,9%, на плодоовощную продукцию - на 3,6%
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