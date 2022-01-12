Росстат сообщил, что инфляция в РФ с 1 по 10 января ускорилась до 0,56%

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 1 по 10 января 2022 года составила 0,56%, следует из данных Росстата.

По данным ведомства, инфляция в РФ за период с 21 по 27 декабря 2021 года составляла 0,26%. Данные за период с 28 по 31 декабря Росстат не предоставил.

В годовом выражении инфляция на 10 января 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 8,38%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на макаронные изделия - на 1%, сливочное масло - на 0,8%, стерилизованное молоко, маргарин, пшеничную муку - на 0,6%, говядину, сметану, вермишель, водку - на 0,5%, пастеризованное молоко, хлеб из пшеничной муки различных сортов, печенье, шоколадные конфеты - на 0,4%, полукопченые и варено-копченые колбасы, мороженую рыбу, сычужные сыры, ржаной хлеб, рис, черный чай - на 0,3%, баранину, сосиски, сардельки, творог, соль - на 0,2%, вареные колбасы, смеси сухие для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%. Цены на гречневую крупу в среднем по России увеличились на 0,8%, в том числе в 64 субъектах Российской Федерации - на 0,1-4,8%. В 6 субъектах цены не изменились. В 15 субъектах цены на гречневую крупу снизились на 0,1-2,2%. Цены на сахар-песок в среднем по России выросли на 0,7%, в том числе в 64 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2,3%. В 15 субъектах цены не изменились. В 6 субъектах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,5%. Масло подсолнечное в среднем по России подорожало на 0,2%, в том числе в 44 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2,1%. В 21 субъекте цены не изменились. В 20 субъектах цены снизились на 0,1-1,3%. Яйца куриные в среднем по стране стали дороже на 0,1%, в том числе в 42 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2,9%. В 7 субъектах цены не изменились. В 36 субъектах цены на яйца куриные снизились на 0,1-4,5%. Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,1%, в том числе на огурцы - на 7,4%, помидоры - на 6,7%, капусту белокочанную - на 6,0%, бананы - на 3,8%, морковь - на 3,6%, картофель и лук репчатый - на 1,6%, свеклу столовую - на 1,4%, яблоки - на 0,8%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали корвалол - на 0,6%, валидол - на 0,4%, эргоферон - на 0,3%, ренгалин, поливитамины - на 0,2%. В то же время цены на метамизол натрия (анальгин отечественный) снизились на 0,3%, левомеколь - на 0,2%, аллохол - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали пеленки для новорожденных - на 0,6%, спички, стиральные порошки - на 0,4%, зубные щетки, туалетное мыло - на 0,3%, хозяйственное мыло, туалетная бумага, сухие корма для домашних животных - на 0,2%, детские подгузники - на 0,1%. Цены на пасты зубные снизились на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на отечественные легковые автомобили - на 1,9%, легковые автомобили иностранных марок - на 1,1%, шампуни - на 0,5%, телевизоры - на 0,4%, сигареты с фильтром, детские футболки, обрезные доски - на 0,2%, майки, мужские футболки, джинсы для детей - на 0,1%. Цены на плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные снизились на 0,4%, смартфоны - на 0,3%, мужские носки и костюмы спортивные для детей - на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный увеличились на 0,4%, дизельное топливо - на 0,7%.

Тарифы на проезд в метро в среднем увеличились на 8,5%, трамвае - на 7,9%, троллейбусе - на 6,7%, городском автобусе - на 4,8%. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов выросла на 1,6%.

Средняя стоимость поездок на отдых в Турцию увеличилась на 1,3%, путевок в дома отдыха, пансионаты - на 0,9%, санатории - на 0,5%, проживания в гостиницах "2-3 звезды" - на 0,2%.

В то же время стоимость проживания в гостиницах "1 звезда" и мотелях снизилась на 0,2%, гостиницах "4-5 звезд" - на 0,1%. Тарифы на отопление, водоотведение и газ сжиженный в среднем снизились на 0,1%.