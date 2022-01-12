Москва в 2022 году закупит сотни вагонов поездов метро, электричек и электробусов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Почти 100 трамваев, более 450 электробусов и свыше 730 вагонов поездов метро и электричек планируется приобрести в столице в 2022 году. Об этом сообщил на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

"В наступившем году продолжим масштабную программу обновления транспортного парка столицы. Пассажиры уже оценили удобство и комфорт моделей последнего поколения. В 2022 году планируем поставить: 336 вагонов метро, 450-500 электробусов, до 100 трамваев, 396 вагонов пригородных электропоездов", - написал Собянин.

Он уточнил, что столичные власти при обновлении городского транспорта делают акцент на инновации и экологичность. "В 2021 году на линиях московского метрополитена запустили 337 современных вагонов "Москва-2020". Получили 71 трамвай, обновив трамвайный парк на 87%. В город пришли 400 новых электробусов, и перед новогодними праздниками в первый рейс отправился тысячный электробус Москвы", - заключил мэр.