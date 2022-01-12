Индустриальный парк "Энергетиков 50" в Пермском крае включили в федеральный реестр

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ включил индустриальный парк "Энергетиков 50" в Пермском крае в федеральный реестр, сообщается в среду на сайте министерства.

"Индустриальный парк "Энергетиков 50" Пермского края впервые включен в реестр индустриальных парков Министерства промышленности и торговли Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь территории парка составляет 9,58 га. Проектом создания парка предусматривается ремонт существующих производственно-складских помещений площадью 20,6 тыс. кв. м и строительство новых производственных зданий общей площадью 15 тыс. кв. м. Управляющая компания направит 270 млн рублей инвестиций до конца 2022 года.

На территории парка разместятся пять резидентов, производящих электрооборудование, трансформаторные подстанции, шкафы управления, светодиодные светильники, машины и оборудование. Планируется создать более 160 новых рабочих мест.

В министерстве уточнили, что включение парка в федеральный реестр открывает возможности по привлечению федеральных мер государственной поддержки, а также по предоставлению налоговых льгот резидентам парка.