Исследование: компании и университеты из РФ были активны на патентном рынке в 2021 году

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские технологические компании и университеты были активны на патентном рынке в 2021 году, особенно в сфере цифровых инноваций, при этом многие из них не ставили своей целью получение патентов в США и ограничивались регистрацией своих изобретений в России. Таковы данные исследования, проведенного американской компанией IFI CLAIMS Patent Services, сообщило российское представительство компании.

IFI CLAIMS Patent Services опубликовала ежегодные рейтинги патентной активности в США и других странах мира. Компания является официальным источником первичных данных для Google Patents, крупнейших мировых патентных офисов, банков и технологических компаний.

"Что касается России, то мы обнаружили, что технологические компании и университеты активно патентовали свои изобретения как внутри страны, так и за рубежом, особенно в сфере цифровых инноваций. Интересно наблюдать за тем, что некоторые игроки из года в год продолжают патентную деятельность в США, в то время как другие не ставят своей целью получение американских патентов и концентрируются только на российских патентах", - сказал глава IFI CLAIMS Майк Байкрофт, его слова приводятся в пресс-релизе компании.

Он отметил, что на этот раз компания опубликовала специальный отчет по оценке патентной активности российского бизнеса в 2021 году на национальном и американском рынках.

"Одной из наших задач в этом году было изучение компаний и технологий из стран G20, где в качестве примеров мы выбрали ключевых игроков в области технологий из Китая и России для отдельных тематических исследований", - сообщил Байкрофт, добавив, что исследовалась также и активность зарубежных компаний в России.

Россия на патентном рынке США

По мнению экс-замдиректора Департамента проектной деятельности правительства РФ Максима Ксендзова, данные отчета по России дают повод для осторожного оптимизма, в первою очередь с точки зрения экспортного потенциала.

"В отношении экспорта продуктов и услуг, которым, как правило, предшествует зарубежное патентование, надежду внушают прежде всего потенциал "Лаборатории Касперского", ABBYY, "Русала", "Сколтеха", Росатома", - сказал Ксендзов, его слова приводятся в пресс-релизе.

Эти компании, по данным исследования, и стали в 2021 году самими активными российскими игроками на американском рынке промышленной собственности. Лидером второй год подряд остается "Лаборатория Касперского", у которой более 70 опубликованных патентов и патентных заявок (количество патентов - 43), рост патентной активности составил 12%.

На втором месте компания ABBYY - 11 охранных документов, далее идут "Русал" (восемь), Росатом и "Сколтех" (по четыре). Всего в отчете IFI CLAIMS упомянуто 16 российских компаний, имеющих в портфеле более одного патента, выданного в США.

"Мы очень рады, что работа компании была отмечена в отчете IFI CLAIMS, наша команда экспертов-изобретателей заслужила это признание. Патентное лидерство на рынке США свидетельствует о приверженности творческому развитию и намерении сделать наши технологические возможности доступными для пользователей по всему миру", - цитируют в пресс-релизе главу отдела стратегического развития интеллектуальной собственности "Лаборатории Касперского" Антона Тихомирова.

Патентная активность в России

Среди компаний, получавших охранные документы в России, лидером в 2021 году стала "Татнефть" - 138 патентов. У Волгоградского гостехуниверситета - 101 патент, у Уральского федерального университета - 95. В пятерку вошли также Ростех (91) и "Яндекс" (90).

"Отчет IFI CLAIMS представил позитивную динамику патентной активности среди российских вузов. Из общего числа заявленных в рейтинге российских организаций (379) более 65% - высшие учебные заведения", - говорится в пресс-релизе.

Зампред Комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, глава Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев отмечает рост заинтересованности университетов в патентовании своих разработок.

"Впрочем, тенденция не новая, когда репутацию страны в инновационной сфере спасают научно-образовательные центры, а не корпорации. К сожалению, в топ-10 рейтинга попали лишь три корпорации, а в топ-20 - всего пять", - цитируют Матвеева в пресс-релизе.

В рейтинге также упоминаются 78 зарубежных компаний, получавших в 2021 году патенты в России. Самой активной стала китайская Sinopec с 12 патентами, у Intel и Boeing - по девять патентов, у China General Nuclear Power Corporation - восемь, у Saudi Aramco - семь, говорится в сообщении.