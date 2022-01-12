Потребительская активность москвичей в праздники возросла по сравнению с 2021 годом

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Рост потребительской активности жителей столицы в новогодние праздники составил более 60-65% по сравнению с показателями 2020 и 2021 годов. Об этом в среду заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Если говорить про январские праздники, то мы <…> наблюдали высокую потребительскую активность со стороны москвичей, и, если сравнить с праздниками прошлого года и позапрошлого года, то рост составил порядка 60-65%, что, безусловно, говорит о том, что москвичи и активно отдыхали, и находились в городе, и пользовались услугами московских организаций, и, безусловно, продолжали покупать подарки", - сказал он.

Ефимов добавил, что оборот торговли и услуг в 2021 году в столице увеличился практически на 40% по отношению к 2020 году и на почти 30%, если сравнивать с 2019 годом.

Ранее Центральный Банк РФ сообщил, что потребительская активность россиян превысила допандемийные уровни уже во II квартале 2021 года.