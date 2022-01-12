США передадут дочерней компании Shell 870 тыс. баррелей нефти из стратегического резерва

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Власти США передадут компании Shell Trading (US) Company, которая является дочерним предприятием Shell на американском рынке, 870 тыс. баррелей нефти из своего стратегического резерва. Об этом сообщается в распространенном в среду заявлении Минэнерго США.

"Сегодня Министерство энергетики США одобрило <...> передачу 870 тыс. баррелей нефти из стратегического резерва Shell Trading (US) Company", - сказано в сообщении.

Передача осуществляется в рамках так называемой процедуры обмена, которая предполагает, что компания на короткий период времени получает взаймы нефть из нефтяного резерва страны, а позднее обязана вернуть ее в полном объеме, а также с учетом "надбавки, зависящей от длительности срока, в течение которого она держит у себя нефть", отмечается ведомство. Это уже четвертая по счету подобная передача нефти компаниям в США.

В ноябре президент США Джо Байден принял решение задействовать 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов страны. Как отмечали в Белом доме, это делается в целях снижения цен на топливо для американцев и стабилизации спроса и предложения на мировом рынке после пандемии.