Во Франции сдачу третьего реактора АЭС "Фламанвиль" перенесли на 2023 год

ПАРИЖ, 13 января. /ТАСС/. Завершение работ по созданию третьего реактора атомной электростанции (АЭС) "Фламанвиль" вновь отложено, новый срок сдачи предварительно намечен на второй квартал 2023 года. Об этом сообщила в среду французская энергетическая корпорация EDF.

"График строительства "Фламанвиль-3" пришлось скорректировать с учетом хода работ и подготовки к запуску в усложнившихся из-за пандемии промышленных условиях, - гласит официальное заявление компании. - Загрузка топлива будет произведена не в конце 2022 года, а во втором квартале 2023 года".

Многократно пересматривавшаяся итоговая стоимость проекта вновь выросла: с €12,3 до €12,7 млрд. При этом в документе делается примечание, что речь идет о "евро 2015 года", что подразумевает в действительности еще более высокие затраты к началу эксплуатации реактора, с учетом инфляции. В 2020 году Счетная палата Франции выпустила доклад, в котором сообщается об "операционном сбое", "дрейфе расходов" и "значительных задержках", а также предполагается, что общая стоимость объекта превысит €19 млрд.

Компания отчиталась об успешном выполнении рекомендаций Управления по ядерной безопасности (ASN) Франции по части качества сварных швов. В 2019 году регулятор запретил EDF вводить реактор в эксплуатацию из-за несоответствия нормам восьми сварных швов пароотводных труб, однако сейчас, как утверждает компания, ASN подтвердило качество работ.

Впрочем, перед загрузкой топлива и фактическим запуском установки потребуется провести еще ряд операций, в том числе завершение модернизации сварных швов главного вторичного контура реактора, дополнительные тесты системы. Также потребуется "учесть опыт технических рисков, возникших на первом реакторе АЭС "Тайшань" с реактором EPR-1600 в Китае".

Неполадки на реакторе "Тайшань-1"

Атомная электростанция "Тайшань" расположена в одноименном уезде в провинции Гуандун на юге КНР на побережье Южно-Китайского моря. Строительство АЭС "Тайшань" началось в 2009 г. Первоначально запуск в эксплуатацию планировался на 2013 г., однако сроки были сдвинуты из-за задержек в поставках комплектующих и необходимости замены треснувшего деаэратора (устройство, применяемое для удаления из воды вредных газообразных примесей) в первом энергоблоке. Физический пуск первого энергоблока АЭС состоялся 10 апреля 2018 г., введен в эксплуатацию он был 13 декабря того же года.

14 июня 2021 г. на энергоблоке было зафиксировано повышение уровня радиации. По данным EDF, увеличение объема инертных газов на АЭС "Тайшань" было обусловлено повреждением топливных стержней. В июле 2021 года реактор был остановлен для замены поврежденных стержней. EDF заявила, что такая же проблема была выявлена на нескольких находящихся в эксплуатации реакторах во Франции.

Реактор "Фламанвиль-3"

Атомная электростанция "Фламанвиль" расположена на северо-западе Франции на берегу пролива Ла-Манш. На ней действуют два водо-водяных реактора мощностью 1,3 тыс. МВт каждый. Они были введены в эксплуатацию в 1986 и 1987 годах. С 2007 года на ней проводятся работы по строительству реактора третьего поколения EPR, разработанного компанией Areva ("Арева") на основании франко-германской программы научно-технического сотрудничества. Его запуск был запланирован на 2012 год, однако из-за технических проблем и выявления недочетов конструкции срок введения в эксплуатацию неоднократно переносился, за счет чего стоимость проекта выросла с изначальных €3 млрд до более €12 млрд.