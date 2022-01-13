Исследование: более 60% россиян, планирующих купить авто, готовы взять его в кредит

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Свыше 60% россиян, планирующих купить автомобиль, готовы приобрести его в кредит, выяснили эксперты "Банкавто", цифровой платформы РГС Банка (входит в группу банка "Открытие").

"Большинство опрошенных (61%) воспользуются кредитом при приобретении автомобиля: 8% приобретут машину полностью в кредит, а 53% используют кредитные средства для частичной оплаты покупки. При этом доля потенциальных автозаемщиков выросла с прошлого года на 5 процентных пунктов: в 2020 году 56% россиян, планирующих покупку авто, намеревались использовать кредитные средства", - указано в исследовании "Банкавто" (есть в распоряжении ТАСС).

Среди остальной аудитории будущих автовладельцев треть (32%) готовы приобрести автомобиль за счет собственных сбережений, 6% займут у родственников или знакомых и 1% возьмут машину в лизинг.

В свою очередь от покупки машины в кредит часть будущих автовладельцев останавливают такие стоп-факторы, как чувство зависимости и невыгодные проценты (так ответили 53% опрошенных) и возможность приобрести автомобиль без помощи банка (42% опрошенных). Каждый пятый (20%) не готов к оформлению обязательной страховки, еще 18% сослались на нестабильное финансовое положение, 4% - на плохую кредитную историю, а 3% признались, что у них нет денег даже на первоначальный взнос.

По словам эксперта "Банкавто" Сергея Власова, дефицит автомобилей на российском рынке, скорее всего, сохранится до конца года. "В сегодняшних реалиях на фоне роста цен все сложнее приобрести машину за личные накопления. Да и ждать поставок желаемого авто по той же причине становится себе дороже: всего за несколько месяцев ожидания стоимость транспортного средства может сильно выйти за рамки запланированного бюджета", - отметил он.

В исследовании приняли участие 1 700 респондентов в возрасте старше 18 лет, география исследования - города России с населением более 500 тыс. человек, метод сбора данных - анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные собраны в декабре 2021 года.