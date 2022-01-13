Власти Хабаровского края выделили 5,9 млн руб. на обустройство туркомплексов в 2021 году

ХАБАРОВСК, 13 января. /ТАСС/. Власти Хабаровского края в 2021 году выделили субсидии на сумму почти шесть млн рублей десяти предпринимателям, реализующим проекты в сфере туризма. Об этом ТАСС сообщила и.о.министра туризма края Екатерина Пунтус.

"Получателями субсидий стали 10 предпринимателей из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Нанайского, Вяземского, Советско-Гаванского, Солнечного районов края. Всего было предоставлено субсидий на общую сумму свыше 5,9 млн рублей, размер субсидии составил от более чем 209 тыс. рублей до 800 тыс. рублей", - сказала Пунтус.

Она добавила, что предпринимателям частично возместили затраты на обустройство действующих туристических баз и комплексов, в частности глэмпингов "Де Морин" и "Заповедные места", которые находятся в живописных местах в Нанайском районе, и глэмпинга "Эвен" в Солнечном районе. Глэмпинги предлагают отдых в тайге или на берегу реки с красивыми видами в комфортабельных технологичных шатрах или уютных домиках, гостей ждет баня на дровах, рыбалка, выезды на снегоходах, прогулки по экологическим тропам. Поддержку также получили рыболовная база "Золотое устье" в Советско-Гаванском районе и туристический комплекс "М 60" в Вяземском районе.

Ремонт гостиниц и обустройство горнолыжного комплекса

Субсидии были направлены также на ремонт номерного фонда и холлов гостиниц "Амур" и "Аврора" в Хабаровске, обустройство семейной базы отдыха "Роял-Ленд" в городе, а также на обустройство территории и введение в эксплуатацию канатной дороги крупного горно-лыжного комплекса "Холдоми" недалеко от Комсомольска-на-Амуре, сказала Пунтус.

Средства выделяются ежегодно по краевой госпрограмме "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае". В 2020 году в условиях пандемии турбизнес оказался в сложной экономической ситуации. В связи с этим, напомнила глава министерства, правительство края приняло решение о перераспределении всех бюджетных средств на развитие туризма, на возмещение части затрат, на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов внутри региона. Бюджетные средства на субсидию были увеличены в 11,5 раза, с 600 тыс. до 6,9 млн рублей. Тогда деньги распределили между 14 предпринимателями.

Накануне в регионе подвели итоги в туристической сфере за новогодние праздники. Количество туристов, посетивших за это время лыжные комплексы, глэмпинги, базы отдыха, увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом. Особой популярностью в праздники попользовался отдых в дикой природе в комфортабельных условиях на территории глэмпингов, они работали при максимальной загрузке.