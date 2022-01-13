В Дагестане объем добычи рыбы за год вырос более чем на 40%

МАХАЧКАЛА, 13 января. /ТАСС/. Добыча рыбы в Республике Дагестан в 2021 году выросла более чем на 40% по отношению к 2020 году, всего за 12 месяцев было выловлено более 38 тыс. тонн рыбы. Об этом сообщили ТАСС в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

"В 2021 году в Дагестане выловлено свыше 38 тыс. тонн рыбы. Это более чем на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечается, основную часть общего объема составляет килька - ее выловлено более 30 тыс. тонн, разница освоения этого вида рыбы по сравнению с прошлым годом составляет 15 тыс. тонн.

По действующим правилам рыболовства, для Волжско-Каспийского бассейна лов кильки разноглубинным тралом разрешается с июля по конец марта. С апреля по июнь килька идет на нерест, поэтому действует запрет на вылов, а с июля рыбаки вновь выходят на промысел.

Массовый вылов начинается вместе с похолоданием в октябре или ноябре. Фауна Каспийского моря насчитывает 124 вида и подвида, промысловое значение имеют не более трех десятков рыб. Типично морских промысловых видов рыб - восемь, в их числе три вида килек, два вида пузанков, долгинская сельдь и два вида кефали.