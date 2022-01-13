Омский аэропорт обслужил рекордное с 1991 года количество пассажиров

ОМСК, 13 января. /ТАСС/. Аэропорт Омск-Центральный в 2021 году обслужил 1,5 млн пассажиров, что является рекордным показателем с 1991 года. Об этом в четверг рассказал ТАСС специалист по аналитической работе и развитию маршрутной сети коммерческой дирекции ОАО "Омский аэропорт" Алексей Лазуткин.

"По итогам 2021 года было перевезено 1,5 млн пассажиров, для омского аэропорта это рекордный показатель с 1991 года", - сказал Лазуткин.

Он отметил, что до этого рекорд для постсоветского периода был поставлен в 2019 году, когда было перевезено 1,38 млн пассажиров. Теперь же аэропорт превзошел допандемийные показатели. В целом же, по словам Лазуткина, аэропорт планирует к 2026 году благодаря развитию внутрироссийских маршрутов и появлению сразу двух базовых перевозчиков Red Wings и Citrus увеличить пассажиропоток до трех млн человек в год.

Базовые перевозчики позволят расширить омскому аэропорту географию полетов по всей стране, обеспечат ежедневную частоту рейсов и снизят благодаря поддержке государства стоимость перелета. Так, в 2022 году правительство Омской области выделило на субсидирование межрегиональных рейсов 360 млн рублей, что в 3,6 раз превышает объем финансирования в 2021 году.