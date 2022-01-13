{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Парламент Казахстана одобрил соглашение с США о воздушном сообщении для прямых авиарейсов

Ожидается, что это поспособствует повышению внешней транспортной доступности и расширению географии международных авиамаршрутов, а также укрепит торгово-экономическое и культурное сотрудничество между странами

НУР-СУЛТАН, 13 января. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на заседании в четверг принял закон о ратификации соглашения с США, которое устанавливает правовую базу для выполнения прямых регулярных авиарейсов между двумя странами. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа.

Соглашение между властями Казахстана и США о воздушном сообщении заключено в Нур-Султане 30 декабря 2019 года. Документ является первым для республики, который предусматривает принципы "открытого неба", согласно нему стороны смогут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот.

Предполагается, что соглашение будет способствовать повышению внешней транспортной доступности и расширению географии международных авиамаршрутов, а также позволит укрепить торгово-экономическое и культурное сотрудничество между странами.

После принятия парламентом закон о ратификации документа поступит на подпись президенту Казахстана.

Теги
СШАКазахстан
СМИ: Индия и Великобритания намерены начать переговоры по соглашению о свободной торговле
Ожидается, что соглашение будет означать большие выгоды для обеих стран
Читать полностью