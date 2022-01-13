Опрос: премия трети россиян на Новый год составила 10 тыс. рублей

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Новогодняя премия трети россиян составила 10 тыс. рублей. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса "Работа.ру", проведенного в декабре среди 7 000 респондентов со всех округов России.

По данным аналитиков, 28% опрошенных рассказали, что получили премию по итогам 2021 года. Порядка 37% респондентов отметили, что им в качестве премии выплатили до 10 тыс. рублей. Около 17% опрошенных сообщили, что получили до 20 тыс. рублей, 9% - до 30 тыс. рублей, а 8% - до 50 тыс. рублей. Еще 13% участников исследования указали размер премии более 50 тыс. рублей, а 16% опрошенных в качестве поощрения от работодателя получили 13-ю зарплату.

Около 30% респондентов отметили, что потратили премию на подарки и новогодний стол. Четверть опрошенных с помощью денежного поощрения оплатили кредит или ипотеку. Порядка 16% участников исследования рассказали, что отложили средства на будущее, 10% потратили на свое здоровье, а по 9% отложили на отпуск или крупные покупки.

Порядка 8% опрошенных указали, что потратили премию на себя, то есть купили новую одежду, украшения или косметику. Около 7% потратили деньги на ремонт, а 6% отложили на покупку недвижимости. Еще 5% респондентов оплатили с помощью премии свое обучение, а 3% - новую технику.