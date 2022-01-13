Кудрин: нефть через 20 лет может перестать быть главным источником пополнения бюджета РФ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Бюджетную систему России нужно готовить к энергопереходу уже сейчас, так как через 20 лет нефть может перестать быть основным источником доходов бюджета, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин.

"Это может быть лет через 20, я думаю", - сказал Кудрин, отвечая на вопрос, перестанет ли нефть в перспективе энергоперехода быть основным экспортным товаром России и источником бюджетных доходов. Он добавил, что бюджетную систему нужно готовить к энергопереходу уже сейчас.

Кудрин напомнил о роли бюджетного правила, которое ограничивает расходование поступлений от нефти, страхуя от попадания в зависимость от нефтяных доходов.

"Как раз бюджетное правило прямо работает на это. Именно бюджетное правило ограничивает нас в применении нефти в расходах, чтобы мы не попали в эту зависимость. Как известно, бюджетное правило не позволяет наращивать расходы, когда цены на нефть растут. Соответственно, нам не приходится расходы урезать, когда цены на нефть падают. В этом смысле бюджетное правило уже работает на эту задачу. Но это означает, что цена, выше которой нельзя тратить, будет не $44-45 за баррель, как сейчас, а должна уменьшиться до $40, потом до $30 за баррель, то есть бюджетное правило будет постепенно ужесточаться", - заключил он.