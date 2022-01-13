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Кудрин призвал обучать предпринимательским навыкам со школы

Глава Счетной палаты отметил, что сегодня развитие конкуренции и расширение частной инициативы необходимы для роста экономики РФ

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Массовое обучение предпринимательским навыкам необходимо ввести со школьной скамьи. Это позволит развивать культуру конкуренции и стимулировать экономический рост в РФ, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты, бывший вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин.

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"Для экономического роста нужна предпринимательская культура, деятельность предпринимателей должна быть престижной в обществе, потому что именно они создают все новые товары, создают инновационную экономику. <…> Мы не чувствуем дыхания конкуренции, а для того чтобы создать конкуренцию, нужен ответственно мыслящий слой предпринимательства. Этому нужно учить со школы и университетов, всех массово. Пусть ты остаешься физиком или лириком, но все-равно должен иметь предпринимательские навыки", - сказал он.

По словам Кудрина, сегодня развитие конкуренции и расширение частной инициативы необходимы для роста экономики РФ.

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РоссияКудрин, Алексей Леонидович
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