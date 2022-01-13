Глава комитета Бундестага объяснил критику Nord Stream 2 экономическими интересами стран

"Nord Stream всегда был политическим проектом. Сейчас часть критики газопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать их дорогостоящий сжиженный газ в Европе", - сказал он в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в среду.

По мнению политика, "Северный поток - 2" должен быть "на столе переговоров" в случае "дальнейшей эскалации" со стороны России на границе с Украиной. "Россия должна гарантировать танзит газа через Украину после 2024 года", - сказал он.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Изначально его планировалось завершить до конца 2019 года, однако из-за санкций США строительство задерживалось. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые пролегают от побережья России через Балтийское море до Германии. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Москва выражала недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. РФ также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.