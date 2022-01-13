Кабмин Казахстана отозвал из парламента законопроект, предполагавший продажу ОАЭ двух ГЭС

НУР-СУЛТАН, 13 января. /ТАСС/. Правительство Казахстана отозвало из Мажилиса (нижней палаты) парламента республики проект закона, который подразумевал продажу в том числе консорциуму инвесторов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) двух гидроэлектростанций (ГЭС). Об этом сообщила в четверг пресс-служба премьер-министра Алихана Смаилова.

"10 января 2022 года правительством Республики Казахстан принято постановление №3 "Об отзыве из Мажилиса проекта закона "О ратификации Совместной декларации правительства Республики Казахстан и правительства ОАЭ о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях", - говорится в сообщении. Документ был внесен в парламент в октябре прошлого года.

Из проекта закона, который опубликован на сайте "Открытые нормативно-правовые акты", следует, что правительство Казахстана намерено осуществить прямую адресную продажу до 100% государственных долей участия в уставном капитале ТОО "АЭС Шульбинская ГЭС" и ТОО "АЭС Усть-Каменогорская ГЭС" консорциуму инвесторов Абу-Даби и казахстанских инвесторов. Для реализации проектов предполагалось создание энергетического холдинга.

В приложении к проекту закона указаны стратегические инвестиционные проекты. Среди них строительство солнечных и ветровых электростанций, строительство новых газовых электростанций в Алма-Ате или Алма-Атинской области, отчуждение 49% АО "Самрук-Энерго", Экибастузская ГРЭС-1, Экибастузская ГРЭС-2, АО "Мойнакская ГЭС", АО "Шардаринская ГЭС" и другие объекты.

В начале октября 2021 года пресс-служба прежнего главы правительства Казахстана Аскара Мамина по итогам его визита в ОАЭ сообщила, что стороны подписали межправительственное соглашение об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики. Документ был направлен на реализацию проектов в энергетическом, агропромышленном, транспортно-логистическом, фармацевтическом и финансовом секторах национальной экономики Казахстана общим объемом инвестиций более 6 млрд долларов.