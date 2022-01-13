Девелопер MR Group увеличил продажи недвижимости на 25% в 2021 году

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Девелоперская компания MR Group увеличила продажи недвижимости в 2021 году на 25% до 115 млрд рублей, в сравнении с 2020-м годом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе девелопера.

"С 1 января по 30 декабря в проектах девелопера реализовано 370 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости на 115 млрд рублей. Это на 25% больше итогов аналогичного периода 2020 года", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что, в том числе, в рамках развития портфеля коммерческой недвижимости за 12 месяцев реализовано офисных и торговых площадей на сумму более 7,6 млрд рублей.

Отмечается, что показатель стал рекордным за всю историю компании, предыдущий максимум (92 млрд рублей) был зафиксирован по итогам полных 12 месяцев 2020 года. В первую тройку проектов по выручке вошли ЖК "Павелецкая Сити", где в 2021 году было реализовано квартир на 11,63 млрд рублей, ЖК "Метрополия" (11,39 млрд рублей) и ЖК "Селигер Сити" (8,5 млрд рублей). В частности, выручка от реализации ЖК MOD, который был выведен на рынок в третьем квартале 2021 года, достигла 8,2 млрд рублей. По итогам 2021 года стартовали продажи 295 тыс. кв. м, выданы ключи от 10 тыс. квартир и апартаментов, добавили в компании.

"2021 год оказался успешным для рынка новостроек - даже коррекция ипотечной госпрограммы с 1 июля не помешала крупным игрокам завершить год с показателями реализации, соответствующими активному 2020-му, - прокомментировала заместитель генерального директора компании MR Group Ирина Дзюба.

MR Group работает на российском рынке недвижимости с 2003 года. В портфеле компании - 44 объекта общей площадью 7 млн кв. м в Москве, Московской области и Сочи.