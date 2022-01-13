В ВТБ не исключают, что рост цен на новые автомобили в России замедлится во II полугодии

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Рост цен на новые автомобили в России может замедлиться во втором полугодии 2022 года. Этому будет способствовать, в частности, снижение инфляционного давления, считает аналитик "ВТБ капитал" Владимир Беспалов.

"В первом полугодии продажи, скорее всего, снизятся, а цены продолжат расти. При этом нормализация предложения и снижение инфляционного давления должны способствовать замедлению роста цен на новые автомобили во втором полугодии", - полагает аналитик, слова которого приводит пресс-служба ВТБ.

По мнению Беспалова, по итогам 2022 года продажи автомобилей останутся примерно на уровне прошлого года. "В 2021 году главным сдерживающим фактором для российского автомобильного рынка был глобальный дефицит микроэлектроники, что стало причиной очень умеренного роста рынка по итогам года. На наш взгляд, проблема сохранится и в текущем году, особенно в первом полугодии. В результате мы ожидаем, что в 2022 году продажи легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств останутся примерно на уровне прошлого года", - сказал он.

В пресс-службе ВТБ, в свою очередь, уточнили, что на фоне наблюдающегося дефицита новых автомобилей и роста цен на них спрос россиян сместился в сторону кредитов на подержанные машины.

Так, в минувшем году продажи кредитов на машины с пробегом в ВТБ выросли на 60% и достигли 16 млрд рублей, в то время как на новые авто - только на 20%, составив 82 млрд рублей. При этом наибольшую динамику в портфеле ВТБ показали беззалоговые автокредиты: их выдачи увеличились более чем в два раза, до 3,7 млрд рублей.

Рост рынка автокредитования

В свою очередь вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий дал прогноз, что российский рынок автокредитования в 2022 году может достичь 1,2-1,3 трлн рублей, превысив рекордный уровень прошедшего года.

"На динамику рынка в прошлом году повлияли отложенный спрос из-за пандемии, государственная программа поддержки и выгодные ставки кредитования. В 2022 году, по нашей оценке, на фоне замедления роста цен спрос клиентов на автокредиты останется высоким. Мы ожидаем, что результат текущего года вполне может превысить показатель 2021 года и в случае умеренной денежно-кредитной политики регулятора увеличиться примерно до 1,2-1,3 трлн рублей", - сказал Высоцкий.

Согласно данным банка, по итогам 2021 года продажи автокредитов на российском рынке превысили рекордные 1,1 трлн рублей. Это почти в 1,5 раза выше результата 2020 года. На фоне дефицита машин на рынке и роста цен, транспортные средства приобрели более 1 млн россиян, уточнили в ВТБ.

В 2021 году ВТБ оформил более 86 тыс. сделок по покупке автомобилей на сумму более 101 млрд рублей, что на 27% превышает показатель предыдущего года. Регионами - лидерами по объему выданных автокредитов ВТБ стали Москва и Московская область (31 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (11,2 млрд рублей), а также Краснодарский край (5,1 млрд рублей) и Республика Татарстан (3,9 млрд рублей).

При этом средний размер автокредита по сравнению с 2020 года вырос на треть, превысив 1,1 млн рублей. В топ-5 наиболее популярных марок вошли Lada, Kia, Hyundai, Volkswagen и Skoda, следует из сообщения ВТБ.