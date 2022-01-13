Около 12 млрд рублей инвестиций привлекли в ОЭЗ "Титановая долина" на Урале в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 января. /ТАСС/. Власти Свердловской области привлекли по итогам 2021 года 12 млрд рублей инвестиций в особую экономическую зону (ОЭЗ) "Титановая долина". Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции губернатор региона Евгений Куйвашев.

"Заключены соглашения с новыми резидентами "Титановой долины", общий объем инвестиций 12 млрд рублей", - сказал Куйвашев, подводя итоги 2021 года.

В текущем году статус резидента ОЭЗ получили, в том числе, компания "Аспект медикал" с проектом аппаратно-программного комплекса для локомоторной терапии, "Объединенная нефтегазовая группа" с проектом завода по производству газового оборудования, а также компания "Отдел медицинской техники", планирующая производство современного медицинского оборудования, которым обеспечат свердловские больницы.

"Титановая долина" - особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Первая площадка - "Верхняя Салда" - получила статус на территории Верхнесалдинского городского округа в декабре 2010 года, она рассчитана на крупные производственные проекты с уровнем опасности до второго класса, ориентированные на механическую обработку, деревообработку, металлургию, тяжелое машиностроение. В августе 2018 года статус ОЭЗ получила вторая площадка - "Уктус", расположенная под Екатеринбургом. Она рассчитана на высокотехнологичные производства с 3-4 классом опасности, ориентированные на изготовление структурных элементов для авиатранспорта, приборостроения, сборку подузлов для авиастроения. Всего на площадке работают не менее 18 резидентов.