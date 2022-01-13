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Глава Минобороны ФРГ призвала не связывать "Северный поток - 2" и ситуацию вокруг Украины

Кристине Ламбрехт добавила, что конфликт, связанный с Украиной, нужно решить посредством переговоров
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт REUTERS/Michele Tantussi
Описание
Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт
© REUTERS/Michele Tantussi

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Темы "Северного потока - 2", который является экономическим проектом, и ситуации вокруг Украины не стоит смешивать. Об этом заявила в четверг министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт германской радиостанции RBB.

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"Нам не нужно втягивать это (тему "Северного потока - 2" - прим. ТАСС) в этот конфликт", - сказала она.

"Нам нужно решить этот конфликт посредством переговоров", - добавила министр. По ее мнению, сейчас есть такая возможность. Она призвала не использовать для поиска решений "проекты, которые с этим совсем не связаны". "Это не удастся", - добавила представитель социал-демократов.

Ранее генсек германской правящей Социал-демократической партии Германии Кевин Кюнерт выступил за то, чтобы не связывать вопрос "Северного потока - 2" с политическими разногласиями с Россией.

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