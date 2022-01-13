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Мишустин заявил, что вакцинация от ковида помогла снизить давление на экономику

Премьер пояснил, что избыток ликвидности, низкие процентные ставки привели к разгону инфляции, в некоторых государствах она достигла многолетних максимумов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Давление на экономику, возникшее из-за пандемии, удалось снизить благодаря прививочной кампании, однако это не всегда и не везде произошло равномерно. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг в видеоприветствии участникам XIII Гайдаровского форума.

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"Вакцинация позволила снизить давление на экономику, хотя не везде и не всегда равномерно. Из-за таких дисбалансов правительствам многих стран пришлось принимать дополнительные решения, чтобы поддержать людей и бизнес, продлевая действие целого ряда программ", - отметил он.

Премьер пояснил, что избыток ликвидности, низкие процентные ставки привели к разгону инфляции, в некоторых государствах она достигла многолетних максимумов. Обострились и другие проблемы, констатировал Мишустин.

"Замедлился процесс глобализации. Усилилась риторика в поддержку местных производителей. Резко обострилась борьба за технологическое лидерство. Под давлением остаются целые отрасли: рынок туристических услуг, транспорт, офлайн-торговля, досуг, развлечения", - перечислил он.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в РоссииГайдаровский форум
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