Мишустин: в России предусмотрены масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Масштабные инвестиции в развитие инфраструктуры, в том числе транспортной, предусмотрены в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

"В рамках принятых программ и планов мы предусмотрели масштабные вливания в развитие инфраструктуры. Среди важнейших проектов - расширение Восточного полигона, обеспечение круглогодичной навигации Северного морского пути, развитие автодорог международного коридора Европа - Западный Китай, завершение газификации российских регионов, развитие электротранспорта и много других", - перечислил глава кабмина.

Он добавил, что в России в целом уделяется серьезное внимание изменению структуры инвестиций, растут вложения и в развитие информационных технологий, микроэлектронику, освоение и выпуск телекоммуникационного оборудования, генетику. "К концу этого десятилетия внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех источников должны увеличиться в текущих ценах почти втрое", - заметил Мишустин.

По его словам, традиционно большое внимание направлено и на рынок жилья. В этой связи премьер напомнил, что в прошлом году был достигнут самый масштабный ввод объемов за всю российскую историю - порядка 90 млн кв. м, а президентом РФ Владимиром Путиным поставлена цель - ежегодное улучшение жилищных условий 5 млн семей.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.