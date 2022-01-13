Число посетивших Мальдивы россиян в 2021 году в 2,7 раза превысило показатель 2019 года

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Более 222 тыс. российских туристов посетили Мальдивы в 2021 году, это в 2,7 раза превышает показатель допандемийного 2019 года. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе со ссылкой на данные министерства туризма Мальдив.

"По итогам 2021 года на Мальдивах официально насчитали 222 424 туриста из России. Эта цифра в 2,7 раза больше прежнего рекорда 2019 года, каждый шестой турист на островах оказался россиянином", - сказала Ломидзе.

По данным министерства туризма Мальдив, в 2019 году это государство посетили 83 369 россиян. Доля туристов из РФ в турпотоке в тот год составила 4,9%. По итогам 2021 года она увеличилась почти в 3,5 раза - до 16,8%. Россия заняла второе место по турпотоку на Мальдивы после Индии, в то время как в 2019 году она занимала шестое место, отметила эксперт.

Пиковым месяцем по спросу на Мальдивы среди россиян стал декабрь. В этот месяц туда прибыли 17 611 туристов из России - в два раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом более 7 тыс. из них (40% от всех декабрьских прибытий) прилетели на Мальдивы отмечать Новый год, подчеркнула Ломидзе.