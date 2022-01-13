Предновогодние продажи "Магнита" выросли на 30% по сравнению с годом ранее

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Продажи сети "Магнит" за две предновогодние недели выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на праздниках рост продаж составил 33%, говорится в сообщении компании в четверг.

"Общая выручка компании выросла на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - говорится в сообщении.

При этом сопоставимые продажи увеличились на 7,4% главным образом за счет роста среднего LFL-чека. Всего в последние две недели 2021 года в "Магните" было совершено более 213 млн покупок, добавляется в сообщении.

Средний "новогодний" чек покупателя "Магнита" в отчетный период составил 513,1 руб., что на 9,5% выше, чем годом ранее.

Наилучшую динамику продаж в период подготовки россиян к празднованию Нового года показали категории твердых и мягких сыров (+12% и +20% соответственно), кондитерских новогодних подарков (+30%) и новогодних товаров (+30%), отмечают в компании.

В первые десять дней 2022 года выручка "Магнита" выросла на 33,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, на фоне роста сопоставимых продаж на 8,4%. Рост показателей компания связывает в первую очередь с улучшением предложения для покупателей, а также увеличением спроса на продукты питания и готовую еду на фоне коронавирусных ограничений, заключили в компании.

По состоянию на 30 сентября 2021 года сеть "Магнит" насчитывала 25 315 магазинов, расположенных в 3 840 населенных пунктах Российской Федерации.