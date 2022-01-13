В Москве создадут робота-манипулятора для расцепки железнодорожных вагонов

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Робототехнический комплекс для расцепки железнодорожных вагонов создадут в Москве. Этот проект фирмы - производителя промышленных роботов-манипуляторов победил в акселерационной программе компании "Российские железные дороги" ("РЖД") и получил грант в размере 500 тыс. рублей, сообщается в четверг на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Мы стараемся найти стартапы, которые могли бы предложить лучшие инновационные решения и исключить слабые звенья из технологических цепочек. Компания предложила достаточно интересное решение по разработке и производству роботизированных комплексов для отцепки вагонов, которое позволит автоматизировать процесс, ранее выполняемый с использованием ручного труда", - приводятся слова руководителя корпоративного акселератора ОАО "РЖД" Романа Кошелева.

Робототехнический комплекс будет оснащен машинным зрением: камерой и бортовым компьютером с программным обеспечением. Технология позволит полностью автоматизировать процесс расцепки, избавив от этой тяжелой и травмоопасной работы человека.

"Значительную долю в промышленном секторе Москвы сегодня занимают компактные высокотехнологичные компании, готовые предложить продукцию, не имеющую аналогов на рынке. Чтобы сделать такие высокотехнологичные разработки доступнее, мы создали специализированный ресурс "Банк технологий", где любой завод вне зависимости от масштабов и профиля деятельности может подобрать оптимальный для себя продукт", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Проект планируют реализовать в течение двух лет. На первом этапе производитель проведет необходимые научно-исследовательские работы: изучит площадки, сформулирует технические требования, представит архитектуру и проект роботизированного комплекса. Это займет около года. Затем компания выполнит опытно-конструкторские работы, создаст прототипы инновационного оборудования, проведет его тестирование и настройку. Кроме того, специалисты разработают регламенты эксплуатации и обслуживания роботизированного комплекса, обучат персонал.