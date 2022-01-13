Григоренко заявил, что число проверок бизнеса в России сократилось почти в четыре раза

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Количество проверок бизнеса в России во втором полугодии 2021 года сократилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года благодаря вступлению в силу с 1 июля прошлого года закона о госконтроле, который устанавливает риск-ориентированный подход при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Об этом сообщил в четверг вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко на Гайдаровском форуме.

"Мы уже имеем двукратное сокращение количества проверок: было 1,5 млн, сейчас у нас чуть более 700 тыс., если сравнивать 2021 и 2019 годы. А если брать период [июля-декабря], то у нас почти в четыре раза сокращение количества проверок", - сказал он на мероприятии форума "Контроль и надзор: от "гильотины" к сервису".

В презентации, которая сопровождала выступление вице-премьера, указывалось, что в июле-декабре 2019 года было проведено 790 тыс. проверок против 200 тыс. за тот же период 2021 года.

Григоренко пояснил, что данные сравниваются с 2019 годом, поскольку в 2020 году из-за ситуации с пандемией коронавируса число проверок резко сократилось, в том числе за счет введения моратория на них.

"Второй важный момент: мы саму процедуру проверки оцифровали. Мы запустили большую информационную систему. Она облачная, ведомства к ней подключены. "Облако" означает, что ведомство не может в информационной системе что-то скрыть, не показать, либо подкорректировать. Эта система позволяет все данные видеть в режиме реального времени, она создает совершенно другую среду доверия к этим данным", - добавил Григоренко.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.